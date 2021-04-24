السعودية اليوم / القبض على إرهابي وضبط أسلحة مختلفة في بغداد



بغداد 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم، عن إلقاء القبض على إرهابي وضبط أسلحة مختلفة في بغداد.

وأفادت في بيان صحفي أن قوة من الفرقة السادسة التابعة إلى قيادة عمليات بغداد ألقت القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، كما ضبطت 9 مسدسات وبندقيتين وأعتدة مختلفة و 31 عجلة مخالفة.

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16:11ت م

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