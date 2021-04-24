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حريق في ناقلة نفط قبالة سواحل سوريا.. ودمشق تتهم طائرة مسيرة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت السلطات السورية، السبت، إن هجوما بطائرة مسيرة تسبب في إحداث حريق في أحد الخزانات بناقلة نفط قبالة سواحل البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن وزارة النفط أن حريقا اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مصب النفط في نطاق مدينة بانياس الساحلية".

وتابعت أن "الناقلة تعرضت لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية".

وفي وقت لاحق، نقلت الوكالة نفسها عن مراسلها أنه تم إخماد الحريق الذي نشب في الناقلة بشكل كامل.

ولم تعلن السلطات السورية حجم الخسائر في ناقلة النفط. فيما نشرت الوكالة السورية صورا للناقلة يتصاعد منها أعمدة الدخان.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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