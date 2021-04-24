سيول في شوارع الطائف بعد أمطار السبت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على محافظة ميسان جنوبي الطائف فيما لا تزال الفرصة مهيأة للمزيد من أمطار الخير والبركة خلال الساعات المقبلة.

تنبيه من طقس الطائف

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف وميسان، واضم، والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة11 مساءً .

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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