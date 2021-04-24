أمطار متفاوتة على المدينة المنورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة، شملت عدداً من المحافظات التابعة لها فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.

وكان مركز الإنذار المبكر نبه اليوم من استمرار هطول الأمطار الرعدية على المدينة المنورة وعدد من المحافظات التابعة لها حتى الساعة الـ11 مساء.

طقس المدينة اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل ، الحدود الشمالية).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.



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