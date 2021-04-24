السعودية | مشهد صحن المطاف يتوشح بالأخضر

شكرا لقرائتكم مشهد صحن المطاف يتوشح بالأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في مشهد جميل، تلون صحن المطاف بالمسجد الحرام باللون الأخضر، وأصبح كأنه حديقة من الأشجار الخضراء.

جاء ذلك خلال مبادرة "ظل ووقاية" لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والمصلين التي أطلقها فرع الوزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة اليوم.

وتستهدف المبادرة توزيع ربع مليون مظلة شمسية للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور سالم الخامري، أن المبادرة تأتي في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة، والتي تهدف إلى حماية المعتمرين من أشعة الشمس أثناء الطواف بالبيت العتيق خلال شهر رمضان، لاسيما في ظل ما تشهده مكة المكرمة من ارتفاع في درجات الحرارة وتوافد أعداد كبيرة من المعتمرين.