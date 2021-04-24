شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أكاديمي هندي: أحسن حياة في الدنيا الحياة في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ "ف" عبدالرحيم، الأستاذ الجامعي الهندي الذي يعمل في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عن إعجابه بالحياة في المدينة.

وقال الشيخ الهندي، وفقًا لتقرير نشره مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، أنه يعيش في المدينة المنورة منذ 50 عامًا كاملة، مضيفًا: "أحسن حياة في الدنيا، الحياة في المدينة المنورة"، فيما كشف عن قصة رئيس دولة إفريقية جاء ومعه مترجم من بلده وزاروا الملك فيصل - رحمه الله.

وأشار إلى أن الملك فيصل أعجب بفصاحة الطالب وسلامة اللغة وقال له أين تعلمت العربية؛ ليرد الطالب "أنا نبت غرستموه في المدينة المنورة"، فيما لفت الأكاديمي الهندي إلى أن مجموع كتبه 35 كتابًا في اللغة العربية، مؤكدًا أن اللغة العربية لغة سهلة ولكن البعض يصعبونها.