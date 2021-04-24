«الصحة» تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا

دعت وزارة الصحة إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا» حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، مشددةً على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل «1072» حالة مؤكدة وتعافي «858» حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة «9847» حالة منها «1224» حالة حرجة.

وبيّنت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (411263) حالة ، كما بلغ عدد حالات التعافي (394529) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9) حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6887) حالة، كما تم إجراء (58733) فحصاً مخبرياً.