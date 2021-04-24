أخبار السعودية اليوم.. إعطاء أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا.. وارتفاع الحالات الحرجة المصابة بالفيروس لـ1224 حالة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت 24 أبريل 2021 منها: إعطاء أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن، وارتفاع عدد الحالات الحرجة بسبب كورونا لـ1224 حالة، وظهور أول قمر عملاق لهذا العام بسماء السعودية والوطن العربي.

الصحة: إعطاء أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن منح أكثر من 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

الصحة: ارتفاع عدد الحالات الحرجة بسبب كورونا لـ1224 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن ارتفاع اعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، لتسجل 1224 حالة، مقارنة مع أمس الجمعة حيث تم تسجيل 1205 حالات.

طفل يتعرَّض للتعنيف من والده بمكة.. و«مركز العنف الأسري» يتدخل

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، أنَّه تمَّ مباشرة حالة طفل تعرّض للتعنيف من قبل والده، في منطقة مكة المكرمة، وذلك عقب ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهور أول قمر عملاق لهذا العام بسماء السعودية والوطن العربي.. مساء الاثنين

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنَّه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي، مساء يوم الاثنين المقبل، القمر البدر لشهر رمضان المبارك وسيمثل القمر العملاق الأول هذا العام، حيث سيكون حجمة الظاهري أكبر بحوالي 14% وإضاءته أكبر بحوالي 30% عن المتوسط.

بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم قراءة القرآن بالنظر دون تحريك اللسان

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور الشيخ سعد الخثلان، حكم قراءة القرآن بالنظر دون تحريك اللسان، مشيرًا إلى أنَّ ذلك لا يعدّ قراءة للقرآن.

الأحوال المدنية توضح طريقة تصحيح الحالة الاجتماعية في السجل المدني

حدَّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة تصحيح الحالة الاجتماعية في السجل المدني عبر منصة أبشر أفراد.

بالفيديو.. كلاب ضالة تهاجم طفلًا في بريدة.. وقائد مركبة ينقذه في آخر لحظة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فيديو يوثّق مهاجمة كلاب ضالّة لأحد الأطفال في بريدة بمنطقة القصيم.

الضمان الصحي: صاحب العمل مُلزم بدفع الأقساط عند ترقية الفئة التأمينية

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل هو المسؤول عن الأقساط عند ترقية الفئة التأمينية للموظف.

أكثر من 408 ملايين ريال حجم التبرعات لمنصة إحسان

تجاوزت تبرعات الحملة الوطنية عبر منصة إحسان، مبلغ 408 ملايين ريال حتى الآن، وذلك بعد حوالي من 10 أيام على إطلاقها، وفقًا لما ذكرته قناة «الإخبارية».

وزير الشؤون الإسلامية: الالتزام بإجراءات كورونا «واجب شرعي»

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا «واجب شرعي».

الحصيني عن طقس السبت: أمطار متفاوتة على 9 مناطق

توقع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، الحالة المطرية خلال الـ24 ساعة القادمة على بعض مناطق المملكة.

«الصحة»: 1072 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 858 ووفاة 9 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 411263 حالة.

وكالة "جي إل إل": الدعم الحكومي السكني أسهم في نمو القروض العقارية والطلب على الوحدات

أكد تقرير الربع الأول للعام الجاري 2021 لوكالة جونز لانج لاسال (جي إل إل) لأداء سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية، أنَّ الدعم القوي من برامج الإسكان الحكومية بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 أسهم في زيادة الطلب على العقارات السكنية مع استقرار أسعارها خلال الربع الأول من العام 2021، ونمو أعداد قروض التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد مسجلةً أداء تاريخيًا غير مسبوق في الفترة الأخيرة.

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