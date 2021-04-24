بـ447 حالة.. الرياض تواصل صدارة المناطق الأكثر إصابة بكورونا

تصدرت منطقة الرياض أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة 447 حالة من إجمالي 1072 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية في عدد الإصابات بالفيروس مسجلة 236 حالة، ثم المنطقة الشرقية 164 حالة، والمدينة المنورة 42 حالة، وعسير 41 حالة، وجازان 28 حالة، والقصيم 26 حالة، وتبوك 23 حالة، وحائل 20 حالة، والحدود الشمالية 14 حالة، ونجران 11 حالة، والجوف والباحة 10 حالات لكل منها.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 411263 حالة، كما تم تسجيل 858 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 394529 حالة، وتسجيل 9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة الى 6887 حالة.

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