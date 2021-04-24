بالأرقام.. 10 مدن سعودية تتصدر حالات التعافي من كورونا

تصدَّرت مدينة الرياض أعداد حالات الشفاء من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجّلة 306 حالات تعافٍ، من إجمالي 858 حالة شفاء.

ووفقًا لأرقام وزارة الصحة، تمَّ تسجيل 64 حالة تعافٍ في مدينة جدة، و38 في مكة المكرمة، و33 في المبرز و29 في الطائف، و29 في الدمام، و23 في كل من حائل والهفوف، و19 في ينبع، و15 في ضرما، و11 في كل من: الدوادمي والليث، و10 في بريدة، وفي الظهران.

و8 في كل من: خميس مشيط والدلم، و7 في كل من: نجران والخبر وبلجرشي، و6 في كل من عرعر والمدينة المنورة وعفيف وعنيزة والخرمة وعيون الجواء، و5 في كل من: سكاكا وأبها والحائط والغزاله وراس تنورة، و4 في كل من: بقيق والبدع وقصيباء ورياض الخبراء وحفر الباطن والنعيرية، و3 في كل من: الأسياح وأحد رفيدة والدرب وتبوك وجازان ومحايل والكامل وبيش ومرات والحجرة وقرية العليا.

وتم تسجيل حالتي تعاف في كل من: أبوراكة وبطحاء والعارضة والمجمعة وحبونا والمحاني وسراة عبيدة والزلفي والجبيل ورنية والقوز والقنفذة ورفحا والخفجي والمظيلف والخرج ورجال المع والحرث وساجر ووادي الدواسر وأم الدوم.

وتسجيل حالة تعاف واحدة في كل من موقق والطوال وثول وتنومة والحرجة وعقلة الصقور والرويضة وحوطة سدير وأبو عريش وبيشة ورابغ والقطيف ونمرة وسبت العلاية وتبالة وقيا والقريات والبجادية والقيصومة والسعيرة والبدائع والحناكية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم وشرورة وظهران الجنوب وتثليث والنماص وتربة وبدر وحقل ودومة الجندل وليلى والقويعية والمذنب والعيص وأضم وترج وبللسمر والجفر

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