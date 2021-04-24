الصحة: ارتفاع عدد الحالات الحرجة بسبب كورونا لـ1224 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن ارتفاع اعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، لتسجل 1224 حالة، مقارنة مع أمس الجمعة حيث تم تسجيل 1205 حالات.

وذكرت وزارة الصحة –عبر حسابها على تويتر- أن عدد الحالات النشطة بلغ 9847 حالة من بينها 1224 حالة حرجة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل 858 حالة تعافٍ جديدة؛ وتسجيل 9 حالات وفاة.

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