الصحة: إعطاء أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن منح أكثر من 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة –عبر تويتر- أنَّه تمَّ منح أكثر من (8,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن، عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وناشدت وزارة الصحة، الجميع، بأخذ الخطوة، والتطعيم ضد كورونا، عبر التسجيل الآن من خلال تطبيق صحتي.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 411263 حالة، كما تمَّ تسجيل 858 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 394529 حالة، وتسجيل 9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة الى 6887 حالة.

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