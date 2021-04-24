بالفيديو.. تعرف على تفاصيل أول رحلة بالقطار للملك عبد العزيز

أوضح عبدالعزيز بن زيد القريشي محافظ مؤسسة النقد السعودي سابقًا كيف تمَّ بناء أول خط سكة حديد في المملكة، مشيرًا إلى أول رحلة للملك عبد العزيز بالقطار.

وقال عبد العزيز بن زيد القريشي عبر حديثه لبرنامج ألف ميل المذاع على قناة السعودية، إنَّأول رحلة بالقطار استقلها الملك عبد العزيز كانت سنة في عام 1947 في مصر إثر دعوة الملك فاروق في مصر له.

وأضاف القريشي أنَّ الملك عبد العزيز ركب باخرة إلى السويس ومن السويس ركب القطار إلى القاهرة وهذه أول مرة يركب فيها قطارًا، ويبدو أنَّه استحسن القطار بسبب السرعة وعدم التوقف والراحة.

وتابع القريشي: عندما عاد الملك عبد العزيز إلى المملكة طلب من شركة أرامكو تمديد خط السكة الحديد من الظهران إلى الرياض وكان في ذلك الوقت الموارد المالية صعبة فحاولت أرامكو أن تعتذر واستبدال مشروع السكة الحديد بطريق بري لكن الملك عبد العزيز أصر على السكة الحديد.

ووفقًا للقريشي فإن الملك عبد العزيز أرسل وزير المالية في ذلك الوقت عبدالله السليماني إلى واشنطن للتباحث مع الحكومة الأمريكية في موضوع التمويل وأخيرًا وافقت أرامكو للقيام بتمويل الخط .

وتم بناء الخط الحديدي في سنة 1952 بتكلفة 250 مليون ريال وتمَّ تقسيط المبلغ على الحكومة وكان يقتطع من واردات البترول سنويًا. وفقًا للقريشي.

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