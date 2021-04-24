«الصحة»: 1072 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 858 ووفاة 9 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1072 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 411263 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنَّه تمَّ تسجيل 858 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 394529 حالة.

كما تمَّ تسجيل 9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6887 حالة.

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