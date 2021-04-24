السعودية اليوم / الأردن تسجل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 664772 حالة شفاء بعد تسجيل 3340 حالات إضافية، كما سجلت 49 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 8563 حالة.

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16:49ت م

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عمّان 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 700423 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 664772 حالة شفاء بعد تسجيل 3340 حالات إضافية، كما سجلت 49 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 8563 حالة.// انتهى //16:49ت م0076

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