

الرياض 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (411263) حالة ، كما بلغ عدد حالات التعافي (394529) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9)حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6887) حالة ، كما تم إجراء (58733) فحصاً مخبرياً.

ودعت الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

// انتهى //

16:47ت م

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الرياض 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1072) حالة مؤكدة وتعافي(858) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9847) حالة منها (1224) حالة حرجة.وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (411263) حالة ، كما بلغ عدد حالات التعافي (394529) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9)حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6887) حالة ، كما تم إجراء (58733) فحصاً مخبرياً.ودعت الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا.// انتهى //16:47ت م0074

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة تؤكد ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا .. وتعلن تسجيل (1072) حالة مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.