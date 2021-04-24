

رام الله 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 1139 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً إلى وجود 153 مصاباً بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 438 مصاباً.

// انتهى //

16:30ت م

0073



رام الله 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 1139 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، فيما سجلت 13 حالة وفاة، وتعاف 1545 حالة، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً إلى وجود 153 مصاباً بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 43 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 438 مصاباً.// انتهى //16:30ت م0073

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فلسطين تسجل 1139 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.