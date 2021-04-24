السعودية اليوم / أمطار على محافظة الطائف



الطائف 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت قيا، بحنوب المحافظة، والرميدة بشرقها مصحوبة بزخات من البرد .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:09ت م

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