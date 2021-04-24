السعودية اليوم / إصابة مسعف برصاص قوات الاحتلال والعشرات بالاختناق على مدخل البيرة الشمالي



البيرة 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

أصيب مسعف متطوع بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي عند حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس المحتلة، فيما أصيب العشرات بالاختناق جراء استمرار المواجهات على مدخل البيرة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن مسعفاً متطوعاً في الدفاع المدني كان يسعف المصابين وقد أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالوجه والعشرات بالاختناق خلال مواجهات بالقرب من حاجز قلنديا، وتم نقل المصاب إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله لتلقي العلاج، وحالته مستقرة.

فيما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، على مدخل البيرة الشمالي، وجرى معالجتهم ميدانياً.

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15:50ت م

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