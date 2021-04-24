السعودية اليوم / مردم أمانة جدة يستقبل أكثر من مليون طن مخلفات خلال ثلاثة أشهر



جدة 12 رمضان 1442 هـ الموافق 24 أبريل 2021 م واس

استقبل مردم أمانة محافظة جدة الذكي خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 1.300.000 طن من المخلفات البلدية الصلبة والنباتية وكبيرة الحجم ومخلفات الهدم والبناء، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة بأمانة جدة سليمان بن صالح المحيميد, أن المردم استقبل خلال 90 يومًا 289,300 طناً مخلفات منزلية, و 133,642 طناً لمخلفات تجارية، في حين بلغت كمية مخلفات الهدم والبناء نحو 815,319 طناً، مضيفًا أن المردم الذكي سجل 58,841 طناً من المخلفات النباتية وكبيرة الحجم، بجانب 7.671 طناً مخلفات مسالخ, و 1.447 طناً من الإطارات المستهلكة.

يُذكر أن أمانة جدة أطلقت "نظام راصد النظافة" ضمن مبادرتها الرقمية للارتقاء بمستوى النظافة، ويعمل النظام على إدارة العقود والعمالة والمعدات والخطط التشغيلية والمعسكرات، إضافة لورش الصيانة لمشاريع النظافة بغرض تقييم قياس أداء الخدمات التعاقدية والتحليل الذكي لها، وتقديم المقترحات التطويرية بأفضل البدائل لتحسين جودة الأداء ورفع مستوى النظافة في مدينة جدة.

كما يتكامل النظام مع أنظمة تتبع معدات عقود النظافة الثلاثة عشرة، ومع تطبيق الرصد الميداني الذكي والذي يسهم في ضبط جميع أنواع المخالفات بناءً على بنود الخدمات التعاقدية.

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15:10ت م

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