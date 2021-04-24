وزير الخارجية المصري يدعو نظيرته الليبية لزيارة مصر قريبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، السبت، على تنظيم زيارة رسمية للأخيرة إلى القاهرة قريبا.

وذكر بيان للخارجية المصرية: "أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالسيدة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية".

ونقل البيان عن المُتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ قوله إن "الاتصال تطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن تبادل الرؤى تجاه مُستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود تنفيذ كامل مُخرجات الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة".



وتابع: "كما وجَّه وزير الخارجية الدعوة لنظيرته الليبية لزيارة مصر في أقرب فرصة، وذلك في إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا"، وأضاف "قبلت سيادتها الدعوة على أن يتم تحديد موعدها في وقت قريب".

ويأتي هذا التطور في إطار التوطيد المستمر للعلاقات بين مصر والسلطات الانتقالية في ليبيا.

والثلاثاء الماضي، زار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، العاصمة الليبية طرابلس لبحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية.



وكانت هذه هي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس وزراء مصر منذ سنوات، واستكمالا لجهود القاهرة الداعمة للاستقرار وحل الأزمة الليبية.



والشهر الماضي، بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في القاهرة، آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.



وسعت مصر منذ بداية الأزمة الليبية إلى الدفع بجارتها الغربية إلى مسار التسوية السياسية، باستضافة الفرقاء الليبيين على مائدة الحوار.

وأصدرت مصر "إعلان القاهرة" في يونيو/حزيران الماضي، الذي رسم خطوطًا عريضة للحل في ليبيا، كان منح السلطات الانتقالية الثقة أحد فصولها.