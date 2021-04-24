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شكرا لقرائتكم تجاوباً مع “المواطن” .. تركيب الإنارة في مقبرة حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24
تجاوباً مع “متابعات الخليج 365” .. تركيب الإنارة في مقبرة حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن
قامت أمانة حفر الباطن بتركيب إنارة في مقبرة الشهداء تجاوباً مع ما نشرته “متابعات الخليج 365” يوم الأربعاء الماضي تحت عنوان تشييع الموتى على بطارية السيارة في مقبرة حفر الباطن.
جاء ذلك بعد أن طالب عدد من المواطنين أمانة حفر الباطن بوضع إنارة مناسبة للمشيعين خصوصاً أن في رمضان يكون الدفن ليلاً وكذلك الصلاة على الأموات في المقبرة حسب توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية.
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