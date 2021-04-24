تجاوباً مع “المواطن” .. تركيب الإنارة في مقبرة حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

قامت أمانة حفر الباطن بتركيب إنارة في مقبرة الشهداء تجاوباً مع ما نشرته “متابعات الخليج 365” يوم الأربعاء الماضي تحت عنوان تشييع الموتى على بطارية السيارة في مقبرة حفر الباطن.

جاء ذلك بعد أن طالب عدد من المواطنين أمانة حفر الباطن بوضع إنارة مناسبة للمشيعين خصوصاً أن في رمضان يكون الدفن ليلاً وكذلك الصلاة على الأموات في المقبرة حسب توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية.



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