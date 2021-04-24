الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

تحذير من تخزين الأطعمة في الأواني البلاستيكية

متابعات الخليج 365_ولاء المطرفي

حذرت جمعية المستهلك من تخزين الأطعمة في الأواني البلاستيكية لما لها من أضرار على الصحة.

أضرار تخزين الأطعمة في الأواني البلاستيكية

وأوضحت حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن من أضرار تخزين الأطعمة في الأواني البلاستيكية ما يلي:

قد تتسرب بعض المواد الكيميائية إلى الأطعمة والمشروبات.

قد تتسبب بمشاكل صحية مثل اضطرابات التمثيل الغذائي.

وأشارت حماية المستهلك إلى أن الأضرار قد تحدث بشكل أسرع وبدرجة أكبر عندما يتعرض البلاستيك للحرارة.



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