السعودية | الصحة: 8 ملايين جرعة لقاح أعطيت عبر 587 موقعاً بالسعودية

شكرا لقرائتكم الصحة: 8 ملايين جرعة لقاح أعطيت عبر 587 موقعاً بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أن أكثر من 800 ألف جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وأكدت إتاحة أخذ لقاح ‫كورونا مباشرة بدون حجز موعد لمن تجاوزت أعمارهم 75 عاما وأكثر، وتمكينهم من أخذ اللقاح بكل سلاسة.

وشددت الوزارة على ضرورة توفير جميع مراكز اللقاح التابعة لوزارة الصحة خيار كرسي متحرك مع مرافق كخدمة مميزة مع وصول عملاء هذه الفئة، وتسهيل إجراءات الدخول والتسجيل وإعطاء الأولوية في التطعيم دون انتظار.

وتلتزم جميع مراكز اللقاح التابعة لوزارة الصحة بتسجيل بيانات المطعمين من هذه الفئة بشكل فوري في منصة صحة وفي القوائم غير المتصلة بالشبكة Offline sheets في حال عدم توفر المنصة بالإضافة إلى نظام EOD.

وأكدت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة والتباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

كما أعلنت تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 411 آلاف و93 حالة، من بينها 9847 حالة نشطة منها 1224 حالة حرجة.

وارتفعت حالات التعافي إلى 394 ألفاً و529 حالة بعد شفاء 858 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار تقرير الوزارة اليومي إلى تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6887 حالة وفاة.