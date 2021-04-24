شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأحد في المملكة؛ حيث توقع هطول امطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.

وأوضح المركز، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (تبوك ، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم).

وأشار إلى أن البحر الأحمر: الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 12-32 كم/ساعة. وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، ارتفاع الموج : من متر إلى مترين، حالة البحر متوسط الموج.

وقال المركز، أن الخليج العربي: الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، فيما ارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، حالة البحر : خفيف الموج.