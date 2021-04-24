شكرا لمتابعة خبر عن «جبل القارة» زيارة واحدة لا تكفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استرجع برنامج "ليلى"، الذي يُعرض على قناة SBC ضمن الدورة الرمضانية، جبل القارة الذي يعتبر معلم اثري سياحي يتسم بالعراقة التي تحكي عمر جيولوجي يناهز 8 مليون عام كشاهد على عراقة منطقة الأحساء التي تحضنه بحب وود.

ويعتبر أهم ما يميز جبل القارة انه معتدل المناخ والطقس على مدار العام اذ يتمتع بدرجة حرارة ثابتة عند 20 درجة مئوية في الصيف والشتاء وذلك ليس بسبب الصخور الرسوبية فقط وانما ايضا بسبب بطء حركة الرياح في هذا المكان.

ويرجع بعض المهتمين بآثار منطقة الأحساء بأن جبل القارة أخذ اسمه من اسم قرية على مقربة منه تسمى القارة كما يجد البعض الاخر اسم اخر وهو الشبعان استنادا إلى أن هذه المنطقة كانت تحفها الزراعة من كل جانب لتوافر الماء بشكل كاف.

ويعد برنامج ليلى أحد البرنامج الوثائقية التي تقدمها هيئة الإذاعة والتلفزيون عبر قناة SBC خلال شهر رمضان ويقدمة مصطفى العيدروس، وهو ضمن مجموعة واسعة من البرامج والأعمال الدرامية التي تعرضها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك لتعريف المجتمع السعودي بتاريخه العريق وتحقيق تطلعاته المستقبلية.