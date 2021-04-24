طفل يتعرَّض للتعنيف من والده بمكة.. و«مركز العنف الأسري» يتدخل

أعلن مركز بلاغات العنف الاسري، أنَّه تمَّ مباشرة حالة طفل تعرّض للتعنيف من قبل والده، في منطقة مكة المكرمة، وذلك عقب ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنَّه إشارة الى ما تمَّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول طفل يتعرَّض للعنف من قبل والده، نود التوضيح بأنَّه تمّ مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية في منطقة مكة المكرمة.

وأشار مركز بلاغات العنف الاسري، إلى أنَّه جارٍ التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.

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