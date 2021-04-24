الصحة: الآثار الجانبية للقاح كورونا تظهر خلال 3 أيام

أوضحت وزارة الصحة، أنَّ الآثار الجانبية للقاح كورونا تظهر خلال الثلاثة أيام التي تعقب التطعيم، مشيرة إلى أنَّه في حال استمرار الأعراض لمدة سبعة أيام يجب استشارة الطبيب.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع لوزارة الصحة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن، أنَّ «معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم، وتختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها».

وأضافت وزارة الصحة، أنَّه «في حال استمرت الأعراض أكثر من 5 -7 أيام يفضل مراجعة الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة»

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