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بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم قراءة القرآن بالنظر دون تحريك اللسان

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الرياض - محمد عبدالله - خلال استضافته على قناة المجد

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور الشيخ سعد الخثلان، حكم قراءة القرآن بالنظر دون تحريك اللسان، مشيرًا إلى أنَّ ذلك لا يعدّ قراءة للقرآن.

وقال الخثلان خلال استضافته على قناة «المجد»، إنَّ هذه مسألة خطيرة يفعلها بعض الناس في عبادات أخرى مثل الصلاة حيث يقرأ الفاتحة في نفسه ولا يتلفظ بها، وفي هذه الحالة لا تصح صلاته، كما أنَّ الرجل لو طلق زوجته في نفسه ولم يتلفظ بالطلاق لا يقع هذا الطلاق بإجماع العلماء.

وأضاف أنَّه لا بدَّ من تحريك اللسان، فمن يفتح المصحف ويكتفي بالنظر دون أن يحرك لسانه، ليس بقارئ للقرآن أصلًا، فهو مجرد متأمل وليس بقارئ للقرآن، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى في قراءة القرآن هو تحريك اللسان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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