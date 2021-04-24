الأحوال المدنية توضح طريقة تصحيح الحالة الاجتماعية في السجل المدني

حدَّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة تصحيح الحالة الاجتماعية في السجل المدني عبر منصة أبشر أفراد.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن طريقة الاستفادة من الخدمة تتمثل في تسجيل الدخول لحساب المستفيد في أبشر أفراد.

ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات، وتتطلب هذه الخدمة نسخة من سجل الأسرة، ومستهدف منها المواطنين والمواطنات. وفقًا للأحوال المدنية.

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