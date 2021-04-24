بالفيديو.. كلاب ضالة تهاجم طفلًا في بريدة.. وقائد مركبة ينقذه في آخر لحظة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فيديو يوثّق مهاجمة كلاب ضالّة لأحد الأطفال في بريدة بمنطقة القصيم.

وظهر بالفيديو، طفل صغير يمشي وحيدًا في الشارع الخالي، قبل أن يهاجمه كلبان ضالان، لتتوقف سيارة وينزل قائدها منها لحماية الطفل وإنقاذه في آخر لحظة، فيهرب الكلبان بعيدًا.

يذكر أنَّ حوادث مهاجمة كلاب ضالة للأطفال تكررت في أكثر من مكان، كان آخرها وفاة طفلة تدعى شهد بالرياض، في شهر مارس الماضي، عقب مهاجمة خمسة كلاب ضالة لها .

اقرأ أيضًا:

واقعة مؤلمة.. وفاة طفلة نهشتها الكلاب في الرياض