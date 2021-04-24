مواعيد عمل مستشفي الدمام المركزي خلال شهر رمضان وطرق التواصل

يعتبر مستشفي الدمام المركزي من أهم وأشهر المستشفيات في المملكة العربية السعودية، والتي تقع في المنطقة الشرقية، وتقدم الكثير من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة، وينافس مستشفي الدمام المركزي المستشفيات العالمية والأوربية من حيث مستوي الخدمة المقدمة، وهو من أقدم المستشفيات في المملكة حيث تأسست عام 1964 ميلاديا الموافق 1384 هجريا وكانت وقتها تضم 7 عيادات فقط وعدد قليل من الأسرة، ويضم المستشفي أحدث المعدات والأجهزة الطبية والتقنية الطبية اللازمة للمرضي لإجراء العمليات المختلفة، بالإضافة إلي قدرتها الاستعيابية الهائلة والقوية.

ونتعرف في التقرير التالي علي مواعيد عمل مستشفي الدمام المركزي خلال شهر رمضان، وأرقام وعناوين مستشفي الدمام المركزي بالإضافة إلي أقسام مستشفي الدمام، ومستشفي البرج الطبي وغيرها من المعلومات المتعلقة.

مواعيد عمل مستشفى الدمام المركزي خلال شهر رمضان

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تغير العديد من الهيئات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية من مواعيد عملها خلال شهر رمضان المبارك، لتناسب خصوصيات الشهر الكريم والصائمين، ومنها المستشفيات وجاءت مواعيد عمل مستشفي الدمام المركزي خلال شهر رمضان المبارك علي النحو التالي:

عمل الأيام العادية: تعمل المستشفي من الساعة الثامنة صباحا ويستمر العمل حتي الساعة الرابعة عصرا.

يومي الجمعة والسبت: تعتبر إجازة للموظفين في المستشفي ولا تعمل إلا في استقبال الحالات الحرجة والطارئة وحالات الطوارئ.

مواعيد عمل رمضان: قرر المستشفي تقسيم العمل علي فترتين خلال شهر رمضان من حيث يبدأ العمل من الساعة الثالثة عصرا ويستمر حتي الساعة الخامسة عصرا وتكون الفترة الثانية من الساعة التاسعة مساءا وحتي الساعة الحادية عشر مساء.

موعيد الزيارات في الأعياد والمناسبات: تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتي الساعة التاسعة مساءا خلال أيام الأعياد والمناسبات.

أرقام وعناوين مستشفى الدمام المركزي- طرق التوصل

وفر مستشفي الدمام المركزي العديد من قنوات التواصل للتسهيل علي الأفراد في المملكة العربية للتواصل حيث يمكنهم التواصل من خلال الطرق التالية:

مقر المستشفي: يقع مقر مستشفي الدمام المركزي في 28 شارع الملك خالد بن عبد العزيز بالدمام في المملكة العربية السعودية.

رقم الهاتف: يمكن التواصل مع المستشفي من خلال رقم هاتف المستشفي وهو +966 13 815 5777.

رقم الفاكس: كما يمكن التواصل مع إدارة المستشفي علي رقم الفاكس وهو 8155679.

رقم الإسعاف والطوارئ: يمكن التواصل مع إسعاف وطوارئ مستشفي الدمام المركزي علي رقم 8155725.

رقم السنترال: يمكن التواصل مع المستشفي علي رقم السنترال الخاص بها وهو 8155777.

أقسام مستشفى الدمام المركزي

تضم مستشفي الدمام المركزي العديد من الأقسام المتنوعة والمختلفة وذلك للتتعامل مع جميع الحالات الخاصة بالمرضي وأبرز أقسام المستشفي ما يلي:

قسم المسالك البولية، وقسم البطانة.

قسم معالجة الأنف والأذن والحنجرة، وقسم الحميات.

طب معالجة العظام، وقسم معالجة أمراض العيون.

مبنى خاص في معالجة مرضى السكري والغدد الصماء، ومبني العلاج الطبيعي.

مركز خاص لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية والشرايين.

قسم الأشعة المختلفة ومبني خاص بالجراحات العامة.

قسم الأمراض الجلدية وععيادات متخصصة لعلاج الأسنان واللثة.

قسم المعالجة بالإبر الصينية، وصيدلية مركزية.

عيادات خاصة لأمراض النساء والولادة، وأخري لعلاج الحروق لجميع الدرجات.

قسم المعالجة بالتصوير الإشعاعي والمنظار، ووحدات عناية مركزة بدرجة عالية

غرف للعمليات الجراجية المعقدة والصعبة بتجهيز عالي، وقاعات للتعليم الطبي وتلقي المحاضرات.

مستشفى البرج الطبي الجديدة

أنشأ مستشفي الدمام المركزي، برج طبي جديد، والذي يعتبر طفرة وتتطور وحقيقي ومن أكبر وأحدث الأعمال الطبية في المملكة العربية السعودية في مجال الخدمات الطبية.

ويضم البرج العديد من العيادات الخارجية والمجهزة بدرجة عالية حيث يبلغ عدد العيادات إلي ما يقارب 40 عيادة في أكثر من 25 مجال طبي، ولدي البرج ألاف الأسرة، وكلف البرج ما يقارب من 57 مليون ريال سعودي ليوفر جميع الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وجاء بتكليف من الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.