شكرا لمتابعة خبر عن «العنف الأسري»‏ يتفاعل مع طفل يتعرض للعنف من والده في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم السبت، مع حالة طفل يتعرض للعنف من قبل والده في منطقة مكة المكرمة.

وقال مركز العنف الأسري، أنه إشارة الى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول طفل يتعرض للعنف من قبل والده، فإنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية في منطقة مكة المكرمة.

وأكد المركز على أنه جاري التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإستكمال الإجراءات اللازمة.