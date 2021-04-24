شكرا لمتابعة خبر عن السفير اللبناني في الرياض: تهريب المخدرات يسيئ إلى سمعة لبنان (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال السفير اللبناني في الرياض، الدكتور فوزي كباره، اليوم السبت، أن تهريب المخدرات يسيئ إلى سمعة لبنان، مؤكدًا على تكثيف الجهود الأمنية لعدم تهريب المخدرات مستقبلا.
وشدد السفير اللبناني في الرياض، في تصريحاته لقناة "الإخبارية" على القوى الأمنية بالضرب بيد من حديد تجاه تهريب المخدرات، مضيفًا: "علينا استكمال التحقيق لمعرفة من وراء عمليات التهريب".
وصرح الدكتور فوزي كباره: "العصابات المهربة لا تهتم بمصلحة لبنان وعلاقاته"، متابعًا: "لبنان ليس مصدر التهريب ولسنا في موسم جني الرمان".