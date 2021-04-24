شكرا لمتابعة خبر عن ‏السفير اللبناني في الرياض: تهريب المخدرات يسيئ إلى سمعة لبنان (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال السفير اللبناني في الرياض، الدكتور فوزي كباره، اليوم السبت، أن تهريب المخدرات يسيئ إلى سمعة لبنان، مؤكدًا على تكثيف الجهود الأمنية لعدم تهريب المخدرات مستقبلا.

وشدد ‏السفير اللبناني في الرياض، في تصريحاته لقناة "الإخبارية" على القوى الأمنية بالضرب بيد من حديد تجاه تهريب المخدرات، ‏مضيفًا: "علينا استكمال التحقيق لمعرفة من وراء عمليات التهريب".

وصرح الدكتور فوزي كباره: "العصابات المهربة لا تهتم بمصلحة لبنان وعلاقاته"، متابعًا: "لبنان ليس مصدر التهريب ولسنا في موسم جني الرمان".