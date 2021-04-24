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بالفيديو.. "الشيخ الخثلان" يوضح حكم قراءة القرآن بالنظر دون تحريك اللسان

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم قراءة القرآن بالنظر دون تحريك اللسان .

وأكد الشيخ سعد الخثلان على قناة "المجد " الفضائية أن هذه الطريقة ليست قراءة وإنما تأمل وتفكر ، ولا تصح صلاة من يقرأ الفاتحة في نفسه ولا يتلفظ بها ، مشيراً إلى أن الرجل لو طلق المرأة دون تلفظ لا يقع الطلاق .

وأكد الشيخ سعد الخثلان على ضرورة تحريك اللسان حتى يُثاب بقراءة القرآن .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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