شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الشيخ الخثلان" يوضح حكم قراءة القرآن بالنظر دون تحريك اللسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم قراءة القرآن بالنظر دون تحريك اللسان .

وأكد الشيخ سعد الخثلان على قناة "المجد " الفضائية أن هذه الطريقة ليست قراءة وإنما تأمل وتفكر ، ولا تصح صلاة من يقرأ الفاتحة في نفسه ولا يتلفظ بها ، مشيراً إلى أن الرجل لو طلق المرأة دون تلفظ لا يقع الطلاق .

وأكد الشيخ سعد الخثلان على ضرورة تحريك اللسان حتى يُثاب بقراءة القرآن .