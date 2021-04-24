شكرا لمتابعة خبر عن خلل في تطبيق صحتي يحول دون عرض مراكز اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشتكى عدد من مستخدمي تطبيق "صحتي" على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود خلل في التطبيق يحول دون عرض المراكز المخصصة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال عدد من المواطنين والمقيمين، إن التطبيق يظهر رسالة مفاداها: "يرجى تفعيل خدمة مشاركة الموقع للتمكن من اختيار أحد مراكز التطعيم في منطقتك"، رغم أنهم قاموا بالتفعيل إلا أن الرسالة لا تزال موجودة، مطالبين الوزارة بتوضيح حل المشكلة ليتمكنوا من حجز موعد اللقاح.

وكانت وزارة الصحة، ذكرت أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس كورونا المستجد في المملكة، وصلت لـ 7.9 مليون جرعة حتى الآن، عبر 587 مركزًا للقاح في مناطق المملكة كافة.

ودعت الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.