شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إيطالي يعمل في المملكة: أشعر بالراحة لوجودي هنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الإيطالي فابيو نابوليتانو، الذي يعمل مديراً تنفيذياً ومعالجاً لجودة الحياة، تفاصيل تجربة إقامته في المملكة لمدة تصل إلى 5 أعوام.

وقال فابيو نابوليتانو، خلال حديثه في برنامج "تجربة فريدة" على قناة "SBC" ، أنه قبل قدومه إلى المملكة لم يكن يعرف الكثير عنها، وبعدما أقام فيها شعر بالراحة والأمان والعناية.

وأكد انه أحب الثقافة السعودية كثيراً، خاصة في عادات الأكل التي تشبه بلاده من حيث تجمع أفراد العائلة لتناول الطعام، مؤكداً ارتياحه الكبير للإقامة في الرياض لأنها مدينة مشتعلة بالنشاط وذات طابع سريع.

وأشار إلى أنه أنه بعد حضوره لأحد المهرجانات في الرياض شاهد الجهد الكبير الذي تم بذله لخلق طابع ترفيهي جميل، حتى يستمتع المواطنين بتجارب مختلفة، وهو ما يجعله يتوصل أن من يتخذ القرارات يهتم بشعبه ولا يركز على الأمور التجارية.