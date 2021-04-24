شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الجوازات» تتيح تجديد جواز السفر في أي وقت ودون النظر الصلاحية المتبقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، أنها تتيح خدمة تجديد جواز السفر في أي وقت ودون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز.

وذكرت مديرية الجوازات، أنه "يمكنك الآن تجديد جواز سفرك إلكترونياً وفي أي وقت دون النظر للمدة المتبقية في الجواز" .

وفي السياق نفسه، أكدت على إمكانية تسلّمه من إدارات الجوازات أو عن طريق خدمة "واصل" من البريد.