صورة.. ماجد عبد الله في ضيافة سامي الجابر

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نشر أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق سامي الجابر صورة تجمعه بأسطورة النصر والمنتخب ماجد عبد الله.

وعلق الجابر على الصورة التي نشرها عبر حسابه في “تويتر” قائلاً: “نورني اليوم الغالي والعزيز أبو عبدالله، الكبير بأخلاقه و طيبة قلبه سعيد جداً بشوفتك”. Source slaati





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