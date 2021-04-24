وزير الشؤون الإسلامية يوجه رسالة هامة لمنسوبي المساجد والمصلين

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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، مساء اليوم، رسالة لمنسوبي المساجد والمصلين.
وحث منسوبي المساجد والمصلين بالأخذ بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا وحماية المجتمع، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس الذي تسبب أيضًا في زيادة عدد المساجد المغلقة مؤقتاً.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن فعل الأسباب واجب شرعي ومسؤولية وطنية يأثم كل من تهاون في القيام بها.
Source slaati
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