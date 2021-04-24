“النمر” يحذر الأزواج من المباشرة ليلة الصيام قبل أذان الفجر

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حذر إستشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر، الأزواج من المباشرة ليلة الصيام قبل أذان الفجر، مؤكدًا أن ذلك يعد أسوء توقيت للمباشرة.

وأضاف أن المباشرة قد تجعل أحد الطرفين يعاني من دوخة أو إغماء أو خفقان أو صداع شديد أو هبوط سكر أو ألم العضلات كأعراض جانبية للمنشط فيضطر إلى كسر الصيام للتعامل مع الحالات أعلاه.

ولفت إلى أن الليل به متسع من الوقت الذي يتيح للرجل مباشرة زوجته، لذلك يفضل ألا تكون المباشرة قبل أذان الفجر.

يذكر أن المباشرة تعني الملامسة وأصله “من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة، وقد يرد بمعنى الوطء في الفرج.

Source slaati

