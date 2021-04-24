“الشقيري” يستعرض كيفية تملك بيت خلال ساعة واحدة عن طريق “سكني” (فيديو)

︎ :

.



استعرض الإعلامي أحمد الشقيري جهود برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، والذي يمكّن المواطنين من تملك بيت خلال ساعة واحدة، حيث تواجد في أحد المراكز السكنية الشاملة التي تستقبل الطلبات من المواطنين.

وأوضح، في برنامج “سين” على mbc، أن السهولة تتمثل في الذهاب لمكان واحد، وفي غضون ساعة أو اثنتين تخرج من المركز ولديك قرض وملكية عقار، وأن العميل يُستقبل ويوجَّه للقسم المناسب لاحتياجاته، ليبدأ مع “الخدمة الشمولية” كخطوة تحدد استحقاق العميل للتملك والمبلغ.

وبيّن الشقيري أن الخطوة الثانية هي التخطيط السكني، الذي ينصح العميل بأفضل المسارات والبنوك، وبعد اختيار الوحدة يكون التمويل المتاح بـ 11 جهة مختلفة، وتحدث الشقيري مع المواطنين لمعرفة آرائهم، مشيرا إلى إمكانية إجراء الخطوات عبر تطبيق سكني، ثم الحضور للمركز للمراجعة والتوقيع فقط، في نصف ساعة.

وأضاف أنه سيكون على من يختار وحدات تحت الإنشاء المرور عبر ممر المعرفة، لمشاهدة المشاريع المتاحة وتصاميم 3D على مستوى المملكة في 93 مشروعا، بها 141 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء حاليا، تنتهي خلال السنوات القادمة، كما يمكنهم مشاهدة مجسمات للمشاريع.

ولخّص كل ذلك في 4 مسارات؛ الأول الوحدات السكنية الجاهزة، والثاني شراء وحدة سكنية على الخارطة، والثالث القرض العقاري للبناء، والرابع أرض وقرض.

Source akhbaar24.argaam

