مواطن يروي تجربته المؤلمة مع “كورونا” وكيف انتقل الفيروس لوالدته (فيديو)

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روى مواطن سعودي تجربته المؤلمة مع فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به، وحزنه الشديد بعد تسببه في نقل الفيروس إلى والدته.
وقال المواطن أحمد العنزي خلال لقائه مع قناة “الإخبارية”، إنه تعرّض لوعكة صحية في بداية الأمر وتوجه إلى الطبيب ليؤكد له أنه مصاب بحساسية وأعطاه بعض الأدوية وجلستي بخار، مبيناً أن شعر بضيق في التنفس وسعال متواصل ولم يتمكن من النوم في الليلة الثانية.
وأضاف أنه تواصل مع وزارة الصحة وطالبته بعمل مسحة، وظهرت النتيجة إيجابية، مشيراً إلى أنه شعر بحزن شديد بعد أن تأكدت إصابة والدته بالفيروس بسببه.
وتابع أن الأعراض استمرت معه لمدة شهرين ونصف، مؤكداً أن الأمر ليس سهلاً وسريعَ الانتقال، ناصحاً الجميع بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
Source akhbaar24.argaam
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