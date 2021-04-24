ضمن مبادرة نتعاون ما نتهاون.. “الصحة” مجدداً: السلام يكون من بعيد مع ترك مسافة كافية (فيديو)

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شددت وزارة الصحة مجدداً على أهمية عدم المصافحة باليد، والسلام من بعيد مع ضرورة ترك مسافة كافية؛ وذلك ضمن مبادرة “نتعاون ما نتهاون” للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشاره.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الجمعة تسجيل 1098 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 410191 حالة، كما سجلت 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6878 حالة وفاة.

Source akhbaar24.argaam

