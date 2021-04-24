الضمان الصحي: صاحب العمل مُلزم بدفع الأقساط عند ترقية الفئة التأمينية

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل هو المسؤول عن الأقساط عند ترقية الفئة التأمينية للموظف.

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط عن العاملين لديه ومعاليهم لشركة التأمين، ويكون صاحب العمل هو وحده المسؤول عن دفع الأقساط».

وقال المواطن في استفساره: «لو بغيت ترقية لفئة التأمين، هل أنا اللي أدفع الفرق أو صاحب العمل؟».

وكان الضمان الصحي ذكر في وقت سابق، أنه يتم تحديد الفئات التأمينية بالاتفاق بين صاحب العمل وشركة التأمين عند إصدار تجديد الوثيقة.

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