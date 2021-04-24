أكثر من 408 ملايين ريال حجم التبرعات لمنصة إحسان

تجاوزت تبرعات الحملة الوطنية عبر منصة إحسان، مبلغ 408 ملايين ريال حتى الآن، وذلك بعد حوالي من 10 أيام على إطلاقها، وفقًا لما ذكرته قناة «الإخبارية».

وكانت منصة إحسان ذكرت في وقت سابق –عبر تويتر- أن تحديث حالات (فُرجت) من وزارة العدل، يستغرق من 24 ساعة إلى 48 ساعة، وستظهر كحالات (مُقفلة) فور تحديثها، وأي مبالغ تُدفع لحالة مُكتملة تُسترد لحساب المتبرع آليًا بشكل فوري.

وأشارت إلى أنه جار العمل على تحديث الحالات المستحقة في (فُرجت) بشكل فوري في منصة إحسان مع وزارة العدل والبنك السعودي المركزي.

يذكر أنه انطلقت يوم الجمعة قبل الماضي، الحملة الوطنية للعمل الخيري؛ حيث تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمبلغ 20 مليون ريال لمنصة إحسان، بينما تبرَّع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 10 ملايين ريال.

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