اخبار السعوديه

تزامنًا مع أمطار الجمعة.. «هلال الطائف» يباشر 81 حالة إسعافية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - تنوعت بين حالات مرضية وحوادث مرورية

باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، أمس الجمعة، 81 حالة إسعافية، بالتزامن مع الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة.

وبينت الهيئة أن الفرق الإسعافية على أهبة الاستعداد لمواجهة جميع الظروف المناخية التي تمر بها المنطقة .

وأشارت الهيئة إلى أن البلاغات تنوعت بين حالات مرضية وحوادث مرورية مختلفة تعاملت معها الفرق الإسعافية باحترافية، وذلك بما يملكه المسعفون من مهارات عالية للتعامل مع مختلف الحالات، منوهة إلى أنه في حال وجود حالة طارئة يتوجب الاتصال على الرقم 997، أو عن طريق تطبيق أسعفني لطلب الخدمات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا