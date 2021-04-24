تزامنًا مع أمطار الجمعة.. «هلال الطائف» يباشر 81 حالة إسعافية

باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف، أمس الجمعة، 81 حالة إسعافية، بالتزامن مع الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة.

وبينت الهيئة أن الفرق الإسعافية على أهبة الاستعداد لمواجهة جميع الظروف المناخية التي تمر بها المنطقة .

وأشارت الهيئة إلى أن البلاغات تنوعت بين حالات مرضية وحوادث مرورية مختلفة تعاملت معها الفرق الإسعافية باحترافية، وذلك بما يملكه المسعفون من مهارات عالية للتعامل مع مختلف الحالات، منوهة إلى أنه في حال وجود حالة طارئة يتوجب الاتصال على الرقم 997، أو عن طريق تطبيق أسعفني لطلب الخدمات.