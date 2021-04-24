وزير الشؤون الإسلامية: الالتزام بإجراءات كورونا «واجب شرعي»

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا «واجب شرعي».

وقال وزير الشؤون الإسلامية –عبر حسابه على تويتر- إنه «مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، والذي تسبب أيضًا في زيادة عدد المساجد المغلقة مؤقتًا، أحث إخواني منسوبي المساجد والمصلين بالأخذ بتعليمات وزارة الصحة، للوقاية من الوباء وحماية المجتمع».

وتابع الوزير آل الشيخ «أؤكد أن فعل الأسباب واجب شرعي، ومسؤولية وطنية، يأثم كل من تهاون في القيام بها».

اقرأ أيضًا:

إغلاق 18 مسجدًا في 4 مناطق بعد تسجيل إصابات بكورونا بين المصلين

