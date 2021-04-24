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وزير الشؤون الإسلامية: الالتزام بإجراءات كورونا «واجب شرعي»

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الرياض - محمد عبدالله - ارتفاع الإصابات تسبب في زيادة المساجد المغلقة مؤقتًا

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد «واجب شرعي».

وقال وزير الشؤون الإسلامية –عبر حسابه على تويتر- إنه «مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، والذي تسبب أيضًا في زيادة عدد المساجد المغلقة مؤقتًا، أحث إخواني منسوبي المساجد والمصلين بالأخذ بتعليمات وزارة الصحة، للوقاية من الوباء وحماية المجتمع».

وتابع الوزير آل الشيخ «أؤكد أن فعل الأسباب واجب شرعي، ومسؤولية وطنية، يأثم كل من تهاون في القيام بها».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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