مقيم يقتل زوجته بالماء المغلي والضرب بالطائف.. والتحقيقات جارية معه بالنيابة العامة

تحقق النيابة العامة "دائرة النفس" بمكة المكرمة وشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة في مركز شرطة "التنعيم" مع مقيم من أحد الجنسيات الإفريقية؛ إثر ضربه زوجته بشكل مبرح وسكب الماء المغليّ والحارّ جدًّا على جسدها، ما تسبب في وفاتها.

وتشير التفاصيل، إلى تلقي مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة بلاغاً من طوارئ مستشفى حراء العام، وفيه معلومات عن حضور مقيمه من أحد الجنسيات الأفريقية تعاني من حروق بالغة بجسدها وضرب مبرح.

وباشرت كل الجهات الأمنية المختصة البلاغ، واتضح أن زوجها ضربها وسكب الماء الساخن على جسدها في منزلهم بمحافظة الطائف يوم الخميس، وقام ذووها بنقلها ومحاولة إسعافها دون جدوى، وبقيت تُعاني بالمستشفى حتى وفاتها الجمعة، وتمكنت الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة من ضبط الجاني بحي العوالي.

وتولى مركز شرطة التنعيم بشرطة العاصمة المقدسة والنيابة العامة ملف التحقيق بالجريمة بحكم الاختصاص، ولا يزال الجاني موقوفًا حتى انتهاء التحقيقات معه وإحالته للمحكمة الشرعية للحكم عليه.