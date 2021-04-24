الحصيني عن طقس السبت: أمطار متفاوتة على 9 مناطق

توقع خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، الحالة المطرية خلال الـ24 ساعة القادمة على بعض مناطق المملكة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- عن الحالة الممطرة (في يومها الثالث)، تشهد هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد، على أجزاء متفرقة من مناطق: المدينة المنورة وتبوك والشمالية والجوف وحائل ومرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، مع رياح مثيرة للغبار.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، والحدود الشمالية.

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